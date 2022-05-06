Вартість соняшникової олії зміниться, а частину заводів, які її виробляють буде закрито

В Україні різко дорожчають продукти харчування. Все через війну, а точніше наслідки, які вона спровокувала. Глобальне подорожчання палива і його дефіцит, труднощі з логістикою, тимчасова окупація кількох регіонів та закриті порти. А ще понищені заводи, зачинені підприємства та подорожчання електроенергії. Експерти кажуть, ситуація лише погіршуватиметься допоки війна не закінчиться. Залишається лише один продукт, вартість якого незабаром зменшиться. І це, як не дивно соняшникова олія.





Все через те, що Україна не може експортувати олію

Олія не може надто довго зберігатися, як наприклад, зерно. Її потрібно збувати набагато активніше, а так як зараз морські порти заблоковані, то й можливості такої немає. В світі олія в дефіциті і сильно подорожчала, а в Україні вона зараз у надлишку, то ж ціна її буде знижуватися. Але не варто радіти, адже ціну знижуватимуть лише для оптових закупівель, а роздрібна вартість залишиться такою, як зараз (55-70 грн/літр).

Така ціна, до слова сформувалася у 2021 році, коли ринок був відкритим і все вирішували експортні ціни. Тоді відбувся стрибок цін на олію, які так і не зменшились по сьогоднішній день.

Частина заводів, які виробляють олію, змушені будуть зачинитися

Дану інформацію повідомив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАТ) Андрій Ярмак та голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. Експерти заявляють, що дійсно олії в країні зараз дуже багато, тож обсяги її виробництва будуть зменшувати, а частину заводів доведеться зачинити.

Також, можливо частково замінять соняшникову олію соєвою, пальмовою та рапсовою, але за якістю вони трохи гірші.