Украинцам будут по-новому начислять пенсии: Лазебная назвала обновления справедливыми

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым закрепил несколько изменений в пенсионном законодательстве. В новом законопроекте речь идет о ежегодной индексации выплат, а также досрочном выходе на пенсию для отдельных категорий лиц. Министр социальной политики Марина Лазебна назвала этот закон справедливым, ведь он распространяет единые правила для всех, которых до недавнего времени не было, по крайней мере, в вопросе с индексацией.





Индексация будет проводиться ежегодно и абсолютно для всех

Согласно новому законопроекту индексация теперь будет проводиться ежегодно 1 марта. Раньше дату выбирали чиновники самостоятельно, теперь же она будет фиксированной. Ежегодно в это время будут пересматривать уровень цен, уровень средней зарплаты, курс валют и опираясь на это перечислять пенсионные выплаты. Также теперь под индексацию будут попадать абсолютно все категории пенсионеров. В предыдущие годы всегда были лица, которых индексация не затрагивала.

Изменились правила досрочного выхода на пенсию

Кроме этого, в законе речь идет о досрочном выходе на пенсию для нескольких категорий лиц. Не ждать даже минимального пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет, позволяют:

Многодетным родителям. Родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, или редкой болезнью. Лицам, которые имеют весь необходимый страховой стаж, но попали под сокращение. То есть, если человеку осталось до выхода на пенсию 1-1,5 года, и работодатель расторгает с ним трудовой договор по причине сокращения штата или приостановления деятельности компании, то он может выходить на пенсию. Дополнительно искать работу на следующие 1,5 года не нужно.

Кроме этого, отнедавна подать заявление для оформления пенсии можно онлайн. Это очень удобно, особенно сейчас в условиях военного времени.