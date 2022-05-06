В Україні офіційно підняли ціни на бензин та дизель

Міністерство економіки України вже вкотре збільшило середню вартість пального. Бензини подорожчали на 1,6 грн, а дизель – й узагалі майже на 2 грн. Скільки ж тепер доведеться викласти за літр пального на вітчизняних АЗС?





Отож вартість бензинів з моменту останнього корегування цін Міністерством економіки 22 квітня зросла на 1,64 грн. Тобто тепер вона становить 31,19 грн/л. Що ж стосується ДП, то воно здорожчало аж на 1,97 грн і тепер вартує 35,63 грн/л. такі ціни у відомстві встановили з огляду на останні розрахунки «Нафтогазу».

Якщо ж врахувати, що максимальну націнку на пальне також нещодавно підвищили майже на третину, стає зрозуміло, що ціни на АЗС виростуть не на жарт. Зокрема ритейлерам дозволили встановлювати націнку на бензини А-92 та А-95 до 6,50 грн, а на дизпаливо – до 7 грн. Таким чином роздрібна ціна на бензин становитиме максимум 37,69 грн/л, а на ДП – 42,63 грн/л.

Варто зазначити, що ціни на пальне могли б зрости ще більше, якби не податкові пільги від держави. Згідно з рішенням влади, прийнятим понад місяць тому, акциз на пальне було скасовано, а податок на додану вартість з 20% знижено до 7%. Причому зараз в парламенті саме обговорюють законопроект, за яким податкові пільги на пальне буде продовжено.

Загалом же вартість бензинів та дизелю в Україні постійно зростає через їх дефіцит. Завдані росією ракетні удари по найбільших нафтопереробних підприємствах країни далися взнаки. Тепер більша частина пального в Україну потрапляє через імпорт, який поки що не налагодили у належних обсягах.

Та поки бензин і ДП в Україні – дефіцитний товар, суттєво зріс попит на зріджений газ. У травні за оцінками деяких АЗС ним почали заправлятися на 70-80% частіше ніж раніше.