Залишилось 25 днів: Приват та Ощад змінять умови використання карт

Державні ПриватБанк та Ощадбанк, як і низка інших українських фінустанов, з 1 червня відмінять «кредитні канікули». Це означає, що для клієнтів цих банків суттєво зміняться правила користування кредитними картками. Яких нововведень очікувати українцям?





Призначені Приватом та Ощадом ще у березні «кредитні канікули» дозволяли їхнім клієнтам вільно користуватися грішми зі свого кредитного ліміту, не сплачуючи щомісячних обов’язкових внесків. При цьому від них не вимагали погашення боргу й не призначали жодних штрафів за прострочений платіж. Ба більше, відсотки, які нараховуються щомісяця на суму боргу за кредитом, зменшили удвічі, тобто до 1,7%. А в березні відсотки не нараховували взагалі.

Однак державні банки встановили такі пільгові умови для своїх клієнтів лише на 3 місяці – до 1 червня. Цей строк збігає вже за 25 днів, а що буде далі з кредитними правилами Ощаду та Привату поки що невідомо.

Логічно припустити, що умови користування грішми з кредитного ліміту стануть суворішими. Боржників зрештою попросять розрахуватися із боргами, а тих, хто відмовиться це зробити, покарають штрафом. До слова, штрафи за кредитами часом можуть складати до 30% річних.

Стверджувати, які саме змінять правила найбільші банки України, поки що складно. Адже самі вони наразі не дали точної інформації про свої плани. Щоправда у прес-службі ПриватБанку повідомили: до клієнтів, які не можуть сплатити борг і мають на те серйозну причину, будуть максимально лояльними. Наприклад якщо громадянин втратив свій дім, роботу чи отримав серйозну травму внаслідок бойових дій, його ситуацію розглянуть в індивідуальному порядку й можливо навіть проведуть реструктуризацію боргу.

Та в глибині душі більшість клієнтів Ощаду й Привату все ж сподіваються, що термін кредитних канікул буде продовжено. Бо ж війна все ще триває, а кількість безробітних в країні збільшується. Тож чимало українців зараз зовсім не мають можливості повертати борги.