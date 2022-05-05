С зарплат украинцев будут взимать больше налогов

Зарегистрированный недавно в парламенте проект закона №7311, предусматривающий упразднение некоторых налоговых льгот, предлагает также увеличить военный сбор для украинцев. Правда, брать деньги на армию будут не у всех. Части украинцев нововведение не коснется.





В документе, одним из авторов которого является глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев, военный сбор планируется увеличить вдвое – с 1,5 до 3% от суммы официальной зарплаты. Инициаторы законопроекта аргументируют повышение ставки этого вида налога на актуальную потребность в финансировании вооруженных сил. Ведь во время войны обеспечение украинских военных всем необходимым – первоочередная задача.

Однако платить увеличенный военный сбор будут далеко не все украинцы. К военнослужащим, работникам СБУ и полиции такое взыскание применять не будут. Для них предусмотрена льгота, полностью освобождающая от уплаты военного сбора.

Как отметила Татьяна Шеремет, налоговый эксперт компании Accountor Ukraine, сейчас каждый гражданин пытается помочь армии, насколько может.

«В такое сложное для страны время увеличения налога, которое идет непосредственно в поддержку обороноспособности страны – это для украинцев вполне посильная ноша», – подчеркнула Шеремет.

Напомним, что закон №7311, кроме увеличения военного сбора, предлагает также отменить льготы на ввоз подержанных автомобилей из-за границы. То есть украинцам снова нужно будет платить пошлины, акциз и налог на добавленную стоимость, как это было до войны. Исключение будут составлять только внедорожники до 2017 года выпуска с полным поводом, которые намерены передать на нужды вооруженных сил Украины.

В то же время льготы на горючее, действующие в Украине вот уже более месяца, было решено продлить. То есть, акциз на бензин и дизель останется нулевым, а НДС составит всего 7% вместо 20%. Такие правила помогут, несмотря на дефицит горючего, удержать его цену на приемлемом уровне.