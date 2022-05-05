Астролог назвав міста, які в травні опиняться під великою загрозою та сказав, коли закінчиться війна

Про можливі терміни завершення війни говорять вже абсолютно всі. Від членів офісу Президента, до військових експертів і навіть екстрасенсів та астрологів. Всі прогнози дуже різняться.





То з’являється інформація, що активна фаза триватиме ще кілька тижнів, то її вже розтягують на місяці. То говорять, що війна ось-ось завершиться, то що вона триватиме ще мінімум кілька років. Не забарився зі своїми прогнозом й відомий астролог Дмитро Уранус. Експерт вивчив положення Планет і зірок й на основі цього поділився своїм баченням того, як розвиватимуться події в Україні надалі.

Війна триватиме ще мінімум два роки

Астролог вважає, що війна не завершиться допоки живе Путін, а в російського президента попереду важкі два роки. Значить і війна протягом цього часу ще триватиме. Червень та липень пройдуть під лінією Марса, і принесуть сильні руйнування не лише в Україні, а в Криму та Росії. Також, лінія негативного впливу Марса, пролягає по західних регіонах України, зокрема через Ужгород, Львів та Луцьк. Це означає, що ці міста під сильною з агрозою. Ймовірно травень пройде для них під сильними ракетними обстрілами, які спровокують пожежі, та на жаль людські втрати. В Україні не залишилося безпечного місця, і Закарпаття цьому доказ, адже на днях саме туди у невеличке гірське селище прилетіла крилата ракета.

Найближчі дні будуть дуже гарячими для всієї країни

Також астролог каже, найближчим часом ми спостерігаємо з’єднання Сонця та Урану в Тельці. Це поганий знак та руйнівна енергія. Астролог це трактує, як загрозу масованих ракетних ударів абсолютно по всій території країни.

До слова, подібний прогноз про два роки війни, є одним з найпоширеніших, хоча й зовсім не втішний.