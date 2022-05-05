Содержимое посылки шокировало клиентку: “Новая почта” попала в серьезный скандал

Отделения “Новой почты” работают практически во всех областях и регионах, где это безопасно и возможно. Украинцы активно пользуются услугами перевозчика, количество ежедневно принятых и отправленных посылок регулярно растет. Не обходится и без курьезов и скандалов. На днях клиентка “Новой почты” обвинила компанию в мародерстве и устроила грандиозный скандал. Оказывается по дороге из Харькова в Бровары, посылка по непонятным причинам изменила свое содержимое.





Клиентка получила совсем не то, что ожидала

По словам получательницы, ей из Харькова в Бровары был отправлен мешок семян. Это помощь малым фермерам от Харьковского института. Содержимое мешка перед отправкой сфотографировали, а также застраховали на полную стоимость. Однако в Броварах женщину ждал “сюрприз”. Вместо семян в мешке оказалось удобрение – вермикулит. Данный минерал никак не может использоваться вместо семян, и точно им не является.



Дальше, когда клиентка начала разбираться в ситуации, работники отделения в Броварах поначалу даже не желали принимать претензию. Мол, как вы докажете, что в мешке было семя, а не удобрение. На что женщина могла продемонстрировать только фото от отправителя.

“Новая почта” инициировала внутреннее расследование

Так, как ситуация получила огласку и женщина буквально обвиняет “Новую почту” в мародерстве, компания отреагировала на это и инициировала собственное расследование. Клиентку просят воздержаться от обвинений, пока не завершится расследование. И, конечно же, все виновники этого инцидента понесут соответствующее наказание.

“Мы понимаем чувства, что могут возникнуть в такой ситуации, но очень просим воздержаться от обвинений до момента установления всех обстоятельств“, – попросили “Новую почту”.