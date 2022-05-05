Вміст посилки шокував клієнтку: “Нова пошта” потрапила у серйозний скандал

Відділення “Нової пошти” працюють практично у всіх областях та регіонах де це безпечно і можливо. Українці досить активно користуються послугами перевізника, кількість щоденно прийнятих та відправлених посилок регулярно росте. Не обходиться й без курйозів та скандалів. Відтак, на днях клієнтка “Нової пошти” звинуватила компанію у мародерстві та влаштувала грандіозний скандал. Виявляється по дорозі з Харкова до Броварів, посилка за незрозумілих причин змінила свій вміст.





Клієнтка отримала зовсім не те, що очікувала

Зі слів отримувачки, їй з Харкова до Броварів було відправлено мішок насіння. Це допомога малим фермерам від харківського інституту. Вміст мішка перед відправленням сфотографували, а також застрахували на повну вартість. Однак в Броварах на жінку чекав “сюрприз”. Замість насіння в мішку виявилося добриво — вермикуліт. Даний мінерал аж ніяк не може використовуватися замість насіння, та й точно ним не являється.

Далі, коли клієнтка почала розбиратися в ситуації, працівники відділення у Броварах спочатку навіть не хотіли приймати претензію. Мовляв, як ви доведете, що у мішку було насіння, а не добриво. На що жінка могла лише продемонструвати фото від відправника.

“Нова пошта” ініціювала внутрішнє розслідування

Так, як ситуація набула розголосу і жінка буквально звинувачує “Нова пошту” у мародерстві, компанія відреагувала на це й ініціювала власне розслідування. Клієнтку просять утриматись від звинувачень, допоки не завершиться розслідування. І звісно ж, всі винуватці цього інциденту понесуть відповідне покарання.

“Ми розуміємо почуття, що можуть виникнути в такій ситуації, але дуже просимо утриматися від звинувачень до моменту встановлення усіх обставин“, – попросили в “Новій пошті”.