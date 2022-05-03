Новая почта утилизирует посылки без уведомления клиентов: названы условия

Клиенты Новой почты жалуются на компанию, что та без разрешения утилизировала посылки. Свое возмущение выразил один из клиентов. Своей историей он поделился на личной странице в Facebook. Мужчина жалуется, что почтовый оператор утилизировал посылку по своему усмотрению. Хотя ранее некоторые посылки хранились более 40 дней, а сотрудники Новой почты утверждали, что никакой утилизации во время войны проводить не будут.





Но не все так просто. Представители Новой почты ответили на жалобу. И оказалось, что ситуация очень неоднозначная. На посылку была оформлена претензия от клиента. В компании проверили все подробности и уточнили, что прежнее решение не может быть изменено. Это связано с тем, что все сроки были соблюдены.

Мы решили узнать, в каком случае посылку могут утилизировать даже без предупреждения. И нам ответили, что уничтожить отправления могут в случае, если на протяжении 60 календарных дней ни отправитель, ни получатель не проявил интереса и не забрал посылку.

В таком случае ответственность компании за сохранность посылки останавливается. В таком случае компания оставляет за собой право распоряжаться посылкой по своему усмотрению, в том числе утилизировать.

Как видите, стоит заранее поинтересоваться условиями. Конечно, сейчас война и многие люди просто не могут забрать свою посылку, которую, возможно, заказывали до начала вторжения рф. Каждый случай индивидуальный и лучше обратиться в службу поддержки Новой почты, чтобы решить вопрос.