70-80 тисяч гривень на місяць: стало відомо, в якій країні українцям платять найбільше 

Розповідаємо, де найвигідніше шукати роботу за кордоном. Напад росії змусив мільйони українців покинути свій дім. Приблизно 10% наших громадян виїхали за кордон та всі вони зараз активно шукають роботу.





У березні-квітні українці активно шукали роботу у країнах ЄС та Ізраїлі. Що їм пропонують та скільки готові платити, розповіли аналітики компанії OLX.

В яких країнах найвищі зарплати

У березні 2022 року кількість оголошень про роботу в Польщі становила півтори тисячі, а у квітні їх залишилося лише сім сотень. Водночас кількість оголошень в Угорщині зросла.

Зарплати у різних країнах змінилися по-різному. В Угорщині, Болгарії та Чехії середня заробітна плата зросла. В Ізраїлі готові платити 85 тисяч гривень, найменше пропонують в Угорщині близько 24 тисяч гривень.

Яких фахівців шукають у Польщі та Румунії

Найбільше пропозицій у Польщі в сфері будівництва та виробництва. Також потрібні водії. Заробітна плата – від 24 до 30 тисяч гривень.

Така сама ситуація в Румунії, але заробітна плата на порядок нижча. Від 14 тисяч у торгівлі до 24 тисяч у водіїв.

Скільки можна заробити у Польщі без знання мови

Зараз багато актуальних пропозицій для роботи у теплицях. Знати мову не потрібно, при цьому зарплатню пропонують на рівні 27-35 тисяч гривень.