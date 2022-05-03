70-80 тысяч гривен на месяц: стало известно, в какой стране украинцам платят больше всего
Рассказываем, где выгоднее всего искать работу за границей. Нападение россии вынудило миллионы украинцев бросить свои дом. Примерно 10% наших граждан выехали за границу и все они сейчас активно ищут работу.
В марте-апреле украинцы активно искали работу в странах ЕС и Израиле. Что им предлагают и сколько готовы платить, рассказали аналитики компании OLX.
В каких странах самые высокие зарплаты
В марте 2022 года количество объявления о работе в Польше составляло полторы тысячи, а в апреле их осталось всего семь сотен. В то же время количество объявлений в Венгрии выросло.
Зарплаты в разных странах изменились по-разному. В Венгрии, Болгарии и Чехии средняя заработная плата выросла. В Израиле готовы платить 85 тысяч гривен, меньше всего предлагают в Венгрии — около 24 тысяч гривен.
Каких специалистов ищут в Польше и Румынии
Больше всего предложений в Польше в сфере строительства и производства. Также нужны водителе. Заработная плата от 24 до 30 тысяч гривен.
Такая же ситуация в Румынии, но заработная плата на порядок ниже. От 14 тысяч в торговле до 24 тысяч у водителей.
Сколько можно заработать в Польше без знания языка
Сейчас много актуальных предложений для работы в теплицах. Знать язык не нужно, при этом зарплату предлагают на уровне 27-35 тысяч гривен.