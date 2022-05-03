Для многих украинцев изменили правила начисления пенсий: кого это касается?

Во многих украинских городах и селах сейчас продолжаются активные боевые действия. Некоторые регионы, например, Херсонская область, находятся под временной оккупацией. Как следствие, сотни тысяч пенсионеров остались без каких-либо выплат. Для тех, кто получает деньги на банковские карты, ничего не изменилось. Тем, кто получал выплаты в отделении Укрпочты, или с помощью почтальона — сейчас тяжело. В регионах, где ведутся бои, или временно управляют россияне, ни одно из почтовых отделений не работает. Власти решили эту проблему, люди могут получить деньги в отделениях Ощадбанка.





Средства будут приходить на счета Ощадбанка

Тем, кто имеет карту в Ощадбанке, средства будут автоматически перечисляться на этот счет. Другим, рекомендуют в течение трех месяцев явиться в ближайшее отделение, неважно в каком городе или области, предъявить личные документы и забрать деньги. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Если пенсионер не появится в отделении, то деньги будут просто храниться на счету. Как только люди окажутся на безопасной территории, они смогут забрать их. Если же в их местности прекратятся боевые действия и заработает Укрпочта, деньги можно будет забрать там.

Пенсию можно переадресовывать

Очень многие покинули свои дома, а затем появилась новая услуга «Переадресация пенсионных выплат». Ее можно заказать на сайте Укрпочты, или позвонив по горячей линии. Нужно указать все свои данные, адрес отделения, на котором вы всегда получали выплаты, и новый адрес проживания, где вы находитесь. Средства может приносить и почтальон по вашему новому адресу, но эксперты говорят, что в таком случае они будут с задержкой. Все из-за катастрофической нехватки кадров.