Ряд неожиданных проблем: май будет беспощаден к нескольким знакам Зодиака

Начало мая совпало с коридором затмений. Кроме этого меняют положения некоторые Планеты. В частности, Венера соединится с Юпитером, а это утверждают астрологи, очень нежелательное явление для четырех знаков Зодиака. На них навалятся многие мелкие проблемы, которые в сумме спровоцируют одну сплошную катастрофу.





Близнецы

Близнецы по жизни очень самоуверены, и это не зря, ведь им действительно удается добиться многих высот. Но в этом месяце все пойдет кувырком. Настанет тот редкий момент, когда вам, возможно, придется просить помощи у родных или друзей. На работе вас будут подстерегать скандалы за скандалами. Есть реальная угроза увольнения и больших финансовых потерь. Конечно, на фоне этого, проблемы неизбежны и в личной жизни.

Скорпион

Скорпионы любят новые эмоции, путешествия и интересные события, но в мае всего этого, к сожалению, не будет. В то же время будет много мелких проблем и неверных действий с вашей стороны. Эти действия будут иметь плохие последствия, и если вы не остановитесь вовремя, а еще не сможете признать то, что были не правы, то будете иметь еще большие проблемы. Как минимум потеряете работу, как максимум семью и друзей.

Козерог

Козероги очень решительны и уверены в себе, но в мае их самоуверенность пошатнется. К сожалению, количество задач, которое вы на себя свалили будет казаться непосильным. Вы почувствуете выгорание, апатию и захотите опустить руки. Ваша раздражительность спровоцирует ссоры дома и конфликты на работе. Попытайтесь вовремя взять себя в руки, чтобы не дошло до увольнения.

Водолей

Водолеи в мае рискуют потерять большую сумму средств. Поэтому их будут преследовать депрессивные настроения и апатия ко всему происходящему вокруг. Не будут способствовать быстрому выходу из этого состояния проблемы на работе и отсутствие стабильного дохода. Не отталкивайте помощь близких. Поддержка вам пригодится.