Дефіцит та захмарні ціни: експерти розповіли, що чекає на ринок пального в травні

На сьогодні в Україні дуже гостро обговорюється тема пального. Через війну з ним є великі проблеми. Україна відмовилась від поставок з Росії та Білорусі, і водночас має великі проблеми з налагодженням безперебійного імпорту пального з Європи. Все це по-перше, призводить до суттєвого подорожчання бензину та дизелю. А по-друге, до його дефіциту.





Як результат, АЗС, які працюють в Україні вже знехтували тими рекомендаційними цінами, які встановила держава. Наприклад, мережа АЗС “Приват” (“Авіас”, “Укрнафта”) вже встановила ціни на бензин і дизель мінімум на 2 гривні вище, ніж це рекомендовано. Експерти кажуть, цим не обмежиться.

Запасів немає, а логістика не налагоджена

Подібний крок мережі “Приват” зрозумілий, адже компанія наразі торгує лише нафтопродуктами Кременчуцького НПЗ. Запасів на заправках немає. Якщо раніше водіям дозволялося заправляти бак на 20 літрів, то зараз подекуди дозволяють лише 10. До дефіциту призводить й не налаштована логістика з ЄС. В Європі не вистачає цистерн та бензовозів. Крім цього, державне регулювання цін, теж не найкращим чином відображається на мережах. Експерти кажуть, що наразі оптові ціни виходять дорожчими ніж роздрібні, тому швидше за все, поступово всі АЗС перейдуть на реальну ринкову вартість пального. Обходячи тим самим рекомендації уряду.

Ціни вже не знизяться, а дефіцит буде

Водіям точно не варто чекати подешевшання пального, як мінімум у травні. Треба бути готовим до ще вищих цін, а також до дефіциту бензину та дизелю. Зокрема, найважча ситуація буде в регіонах, де точаться бої. Не на всіх заправках вийде заправитися й на заході країни. Однак там нестача пального відчуватиметься не так гостро.