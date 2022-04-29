Українці можуть отримати 1000 доларів від держави: названо умови

В Україні оголосили конкурс на отримання гранту в сумі 1 тис. дол. Отримати приз може кожен власник бізнесу, що виробляє «крафтову» продукцію в Україні. Зокрема позмагатися за 1 тис. дол зможуть виробники меблів, декору, іграшок, одягу та інших товарів.





Благодійний проект, що носить назву Made in UA Support Project, прийматиме заявки від учасників до 10 травня. Заповітний приз за результатами конкурсного відбору отримає 100 найкращих виробників.

Всі претенденти на грант повинні відповідати наступним вимогам:

бути зареєстрованими як товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), або фізична особа підприємець (ФОП) ІІ чи ІІІ груп;

виробляти свої товари в Україні.

Визначати переможців конкурсу будуть його засновники шляхом внутрішнього голосування. Дізнатися, хто стане власником призу в 1 тис. дол, учасники зможуть вже 24 травня. Отримані кошти бізнес зможе витратити на власний розвиток, зокрема вдосконалення бренду, маркетингову кампанію, логістику та збільшення виробничих потужностей.

Ініціаторами конкурсу, що має на меті підтримати український бізнес, стали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), «Укрпошта» та японська компанія-розробник програмного забезпечення TechBureau. Партером конкурсу став також проект Міністерства цифрової трансформації України «Дія.Бізнес».

Окрім 100 грантів на суму 1 тис. дол, деякі учасники також будуть нагороджені призами від вітчизняних партнерів «Дія.Бізнес» та «Укрпошта». «Дія.Бізнес» надасть 10 обраним компаніям консультації на тему визначення найбільш пріоритетних ринків збуту та останніх трендів електронної комерції. Ринкова вартість таких послуг наразі становить 1,5 тис. дол.

Натомість «Укрпошта» нагородить своїх фаворитів промокодами на суму від 5 до 30 тис. грн, які можна буде використати на оплату поштових послуг, в тому числі й міжнародних. Таким чином українські спонсори проекту підтримають вітчизняний бізнес, який щосили намагається втриматися наплаву під економічним тягарем воєнного часу.