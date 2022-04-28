Украинцы могут получить 1000 долларов от государства: названы условия

В Украине объявили конкурс на получение гранта в сумме 1 тыс. дол. получить приз может каждый собственник бизнеса, производящий крафтовую продукцию в Украине. В частности, посоревноваться за 1 тыс. долл. смогут производители мебели, декора, игрушек, одежды и других товаров.





Благотворительный проект, который называется Made in UA Support Project, будет принимать заявки от участников до 10 мая. Заветный приз по результатам конкурсного отбора получит 100 лучших производителей.

Все претенденты на грант должны удовлетворять следующим требованиям:

быть зарегистрированными как общество с ограниченной ответственностью (ООО), или физическое лицо предприниматель (ФЛП) II или III групп;

производить свои товары в Украине.

Определять победителей конкурса будут его учредители путем голосования. Узнать, кто станет обладателем приза в 1 тыс. долл., участники смогут уже 24 мая. Полученные средства бизнес сможет потратить на развитие, в частности усовершенствование бренда, маркетинговую кампанию, логистику или же увеличение собственных производственных мощностей.

Инициаторами конкурса, поддерживающего украинский бизнес, стали Агентство США по международному развитию (USAID), почтовый оператор «Укрпочта» и японская компания-разработчик программного обеспечения TechBureau. Партером конкурса стал проект Министерства цифровой трансформации Украины «Дія.Бізнес».

Кроме 100 грантов на сумму 1 тыс. долл., некоторые участники также будут награждены призами от отечественных партнеров «Дія.Бізнес» и «Укрпочта». «Дія.Бізнес» предоставит 10 избранным компаниям консультации по теме определения наиболее приоритетных рынков сбыта и последних трендов электронной коммерции. Рыночная стоимость таких услуг на сегодняшний день составляет 1,5 тыс. дол.

«Укрпочта» наградит своих фаворитов промокодами на сумму от 5 до 30 тыс. грн, которые можно будет использовать на оплату почтовых услуг, в том числе и международных. Таким образом, украинские спонсоры проекта поддержат отечественный бизнес, который изо всех сил пытается удержаться наплаву под экономическим бременем военного времени.