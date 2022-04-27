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Додаток “Аерофлоту” видалили з App Store

27.04.2022
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Додаток авіакомпанії “Аерофлот” зник з російського App Store. На своєму сайті авіакомпанія повідомила, що мобільний додаток, встановлений на пристрої та гаджети, що використовують операційну систему iOS або Android, продовжує стабільно працювати. «Водночас просимо пасажирів не встановлювати заново додаток — через відсутність можливості повторного скачування в магазині додатків App Store», — попередили в «Аерофлоті».


Пасажирам, які не встигли встановити мобільний додаток, порекомендували користуватися веб-програмою у вигляді закладки на екрані для швидкого доступу до сайту авіакомпанії.

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27.04.2022
Менше хвилини
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