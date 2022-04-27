Украинцы могут получить по 2300 гривен в месяц на время войны от криптобиржи

Крупнейшие компании мира помогают Украине во время этой полномасштабной войны с Россией. Компании перечисляют деньги на разнообразные благотворительные фонды, а еще поддерживают украинцев тем, что предлагают свои услуги бесплатно или с существенными скидками. О помощи беженцам из Украины анонсировала одна из самых крупных криптовалютных бирж мира Binance. Компания запускает специальную криптокартку Binance Refugee, которую могут получить украинцы, которые вынуждены были уехать из страны.





Карточкой можно будет рассчитываться за границей

Карточка позволит украинцам получать криптовалютные платежи и рассчитываться в магазинах за рубежом. Кроме этого на карту смогут приходить деньги от благотворительных организаций и от самой Binance. Биржа в течение трех месяцев будет начислять каждому на счет 75 долларов. При расчете картой, деньги будут конвертироваться в валюту той страны, в которой лицо находится.



Чтобы получить карту нужно быть зарегистрированным, как лицо претендующее на временное убежище в той или иной стране. Также нужно будет зарегистрироваться с помощью учетной записи созданной в Украине. Если такой нет, можно создать ее и заграницей, но с привязкой к украинскому домашнему адресу. Кроме этого пользователи будут проходить полную KYC-проверку, но здесь нет ничего сложного. Нужно будет просто следовать инструкциям.

Ранее биржа перечислила Украине помощь в размере 10 миллионов долларов и вскоре планирует удвоить эту сумму.