Андрей Данилко рассказал, почему никогда не появляется на публике без кепки и маски

Андрея Данилко все знают, как зажигательную Верку Сердючку. Но последние несколько лет в образе Сердючки артист появляется крайне редко, разве что в зарубежных турне. В Украине он уже больше известен, как член жюри в талант-шоу. В каких бы телешоу Данилко ни появлялся он всегда носит черную кепку и черную одежду. С тех пор, как идет война, Андрея часто можно увидеть в прямых эфирах на его странице в Инстаграмме, или же в национальном информационном марафоне, где он с ведущими обсуждает какую-то актуальную информацию. И снова черная кепка. А с начала пандемии к ней добавилась еще и черная маска, которую Данилко не снимает даже дома, где живет один. Артиста уже замучали вопросами, почему так и он решил объяснить.





Это его униформа и ему так удобно

Андрей говорит, что люди начали сомневаться, есть ли у него волосы. Мол, возможно он скрывает что-то, возможно он лысый, или еще что-нибудь в этом роде. “Но на самом деле все хорошо, волосы у меня очень красивые и густые”, – говорит Данилко. А кепку мне носить просто удобно. Это часть моего образа, как когда-то звезда на голове у Сердючки. Мол это униформа и если нужно выйти в эфир, или появиться где-нибудь на публике, то Андрей ее одевает.



Что касается маски, то говорит, что просто к ней привык и не замечает ее присутствия на бороде. Мол, зрение у него плохое, и он никогда не мог найти этот защитный элемент вовремя. Поэтому приучил себя всегда носить маску на лице.

Кепку и маску снимет в честь победы Украины

Данилко пообещал, что снимет черную униформу в день, когда Украина будет праздновать победу в войне. Надеемся этот праздник настанет как можно скорее.