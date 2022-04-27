Українці можуть отримати по 2300 гривень в місяць на час війни від криптобіржі

Найбільші компанії світу допомагають Україні під час цієї повномасштабної війни з Росією. Компанії перераховують гроші на різноманітні благодійні фонди, а ще підтримують українців тим, що пропонують свої послуги безкоштовно, чи з суттєвими знижками. Про допомогу біженцям з України анонсувала одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance. Компанія запускає спеціальну криптокартку Binance Refugee, яку можуть отримати ті українці, що змушені були виїхати з країни.





Карткою можна буде розраховуватися закордоном

Картка дозволить українцям отримувати криптовалютні платежі, та розраховуватися у магазинах закордоном. Крім цього на картку зможуть приходити гроші від благодійних організацій і від самої Binance. Біржа протягом трьох місяців нараховуватиме кожному на рахунок 75 доларів допомоги. При розрахунку карткою, гроші конвертуватимуться у валюту країни в котрій особа перебуває.

Щоб отримати картку потрібно бути зареєстрованим, як особа що претендує на тимчасовий прихисток в тій, чи іншій країні. Також, треба буде зареєструватися з допомогою облікового запису створеного в Україні. Якщо такого немає, можна створити його і закордоном, але з прив’язкою до української домашньої адреси. Крім цього користувачі проходитимуть повну KYC-перевірку, але тут немає нічого складного. Потрібно буде просто слідувати інструкціям.

Раніше біржа перерахувала Україні допомогу у розмірі 10 мільйонів доларів, та незабаром планує подвоїти цю суму.