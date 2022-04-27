Андрій Данилко розповів, чому ніколи не з’являється на публіці без кепки та маски

Андрія Данилко всі знають, як запальну Вєрку Сердючку. Та останні кілька років в образі Сердючки артист з’являється вкрай рідко, хіба що у закордонних турне. В Україні він вже більше відомий, як член журі у талант-шоу. В яких би телешоу Данилко не з’являвся він завжди носить чорну кепку і чорний одяг. Відколи триває війна, Андрія часто можна побачити в прямих ефірах на його сторінці в Інстаграмі, або ж у національному інформаційному марафоні, де він з ведучими обговорює якусь актуальну інформацію. І знову чорна кепка. А від початку пандемії до неї додалася ще й чорна маска, яку Данилко не знімає навіть вдома, де живе один. Артиста вже дістали питаннями, чому так і він вирішив пояснити.





Це його уніформа і йому так зручно

Андрій каже, що люди почали сумніватися, чи є в нього волосся. Мовляв, можливо він приховує щось, можливо він лисий, чи ще щось в цьому роді. “Але насправді все добре, волосся в мене дуже гарне та густе”, – каже Данилко. А кепку мені носити просто зручно. Це частина мого образу, як колись зірка на голові в Сердючки. Мовляв це уніформа і якщо потрібно вийти в ефір, чи з’явитися десь на публіці, то Андрій її одягає.

Щодо маски, то каже що просто до неї звик і не помічає її присутності на бороді. Мовляв, зір в нього поганий, і він ніколи не міг знайти цей захисний елемент вчасно. Тому привчив себе завжди носити маску на обличчі.

Кепку і маску зніме в честь перемоги України

Данилко пообіцяв, що зніме свою чорну уніформу в день, коли Україна святкуватиме перемогу у війні. Надіємось це свято настане якомога швидше.