В мае выплаты для многих переселенцев будут отменены

С начала войны несколько миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома. Часть уехала за границу, остальные остались в более безопасных регионах преимущественно на западе страны. Им государство помогает финансово. После того, как люди регистрируются в местных органах власти по новому месту жительства, они имеют право получать финансовую помощь в размере 2000 гривен в месяц на одного взрослого и 3000 грн. на ребенка. Но уже с мая часть беженцев останутся без этой выплаты. Об отмене помощи для некоторых категорий населения сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.





Выплаты не будут получать вернувшиеся домой

Как известно, в Киевской, Сумской и Черниговской областях Вооруженные Силы Украины выгнали врага и хотя людей призывают не спешить с возвращением, но большинство все же едут домой. Если вы вернулись в свой родной город или село, и там относительно безопасно, вы перестаете получать помощь.



Так, как выплату нужно возобновлять каждый месяц, то соответствующие органы будут знать кто где находится, претендует ли лицо еще на помощь или нет. Выплаты продолжат выплачивать тем, кто не может вернуться домой из-за боевых действий, или не имеет куда возвращаться через разрушенное жилье.

Продолжить получение выплаты можно через “Дию”

С недавних пор подать заявку на продолжение получения помощи можно через приложение “Дия”.

Авторизируйтесь в приложении. Выберите пункт “Заявление о продлении финансовой помощи ВПЛ”. Проверьте, все ли данные о вас корректно введены. Поставьте свою электронную подпись и отправьте заявку.

Тем, кто не имеет приложения нужно обращаться туда же, где помощь оформляли впервые. В центры социальной защиты населения (ЦНАП) или поселковые советы.