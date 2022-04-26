Названы четыре знака Зодиака, которые имеют тесную связь с предками и защиту от них на всю жизнь

Говорят у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Также говорят, что некоторые имеют защиту от предков до седьмого колена. Мол в некоторых семьях, связь между родными настолько сильна, что сохраняется и долго после смерти. Астрологи также разделяют это мнение. А еще они уверены, что есть четыре знака Зодиака, которые чаще всего находятся под покровительством своих предков и праотцов.





Водолей

Водолеи с детства обладают хорошей интуицией и логикой. Это позволяет им избегать многих проблем. Они обладают уникальным умением просчитывать ситуацию вперед и избегать возможных рисков. Считается, что они находятся под покровительством предков, которые и наталкивают их на правильные действия.

Рак

У Раков тоже есть отличная интуиция и они даже могут полностью предусмотреть потенциальный разговор с кем-то. Это позволяет им всегда быть подготовленными в стрессовых ситуациях и точно отвечать на те или иные вопросы. Астрологи считают, что генетический код, которым обладают Раки, позволяет им всегда приходить к желаемому. Даже если изначально цель кажется нереальной.

Скорпион

Предки наделили этот знак хитростью, умением скрывать настоящие эмоции и выкручиваться из любых ситуаций. И Скорпионам это действительно удается. Они найдут выход из любого конфуза и уверенно пойдут дальше по жизни. Также, если Скорпион не захочет, то вы никогда не узнаете его подлинного характера или намерений относительно вас.

Козерог

Козерог очень внимательный, он умеет анализировать ситуацию и делать взвешенные решения. Часто Козероги это обеспеченные люди, или по крайней мере со средним достатком. Отсутствие ошибок по жизни – это заслуга предков, которые наделили Козерога лучшими качествами и своим покровительством. Всегда, как только должно случиться что-то плохое, у Козерога будто срабатывает чуйка и он отступает или залегает на дно.