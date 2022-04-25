Осталось 4 дня: ПриватБанк анонсировал закрытие многих счетов

С 1 мая ПриватБанк закрывает программу Бонус+, а вместе с этим все бонусные счета клиентов, на которых еще есть деньги. В целом, на таких счетах украинцы совместно имеют более 600 миллионов гривен. Эти деньги люди получали за онлайн-покупки в магазинах, которые являются партнерами ПриватБанка. Бонусы начислялись на каждую покупку в виде своеобразного кэшбека. Потратить накопленные средства можно было в этих же магазинах. Но со следующего месяца программа больше не будет работать, а все деньги, которые люди не успеют потратить, будут переведены на поддержку армии и восстановление страны. Если вы хотите воспользоваться своими бонусными средствами, то спешите. Тратить их можно онлайн или офлайн. Информация о магазинах-партнерах, доступна на сайте ПриватБанка.





Банк блокирует и обычные счета, но в редких случаях

Кроме бонусных, Приватбанк может заблокировать (временно), и обычные счета. В частности, с такой проблемой уже сталкивались семьи военнослужащих, которым последние доверили свои зарплатные карты. Был случай, когда жена военного не смогла перевести средства с его карты на другой счет, ведь карточку сразу заблокировали. Сталкивались с проблемой и беженцы, которые выехали за границу и захотели снять деньги с карточки Приватбанка.

В учреждении отвечают, что есть ряд операций, автоматически попадающих в число подозрительных. Тогда система блокирует счет, чтобы уберечь средства от вероятных аферистов. Только владелец карты, выполнив определенные инструкции, может разблокировать ее.

Под подозрительные операции чаще всего попадает снятие или перевод сразу большой суммы средств, большое количество транзакций проведенных в течение одного дня, неверное введение пин-кода и неоднократное его повторение и т.д.