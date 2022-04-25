Залишилось 4 днів: ПриватБанк анонсував закриття багатьох рахунків

З 1 травня ПриватБанк закриває програму Бонус+, а разом з цим і всі бонусні рахунки клієнтів, на котрих ще є гроші. Загалом, на таких рахунках українці спільно мають понад 600 мільйонів гривень. Ці гроші, люди отримували за онлайн-покупки у магазинах, які є партнерами ПриватБанку. Бонуси нараховувались за кожну покупку у вигляді своєрідного кешбеку. Потратити накопичені кошти можна було у цих же магазинах. Та з наступного місяця програма більше не працюватиме, а всі гроші, які люди не встигнуть витратити будуть переведені на підтримку армії та відбудову країни. Якщо ви хочете скористуватися своїми бонусними коштами, то поспішіть. Витрачати їх можна онлайн, або офлайн. Інформація про магазини-партнери, доступна на сайті ПриватБанку.





Банк блокує й звичайні рахунки, але у окремих випадках

Крім бонусних, Приватбанк може заблокувати (тимчасово), й звичайні рахунки. Зокрема, з такою проблемою вже стикалися сім’ї військовослужбовців, котрим останні довірили свої зарплатні картки. Був випадок коли дружина військового не змогла переказати кошти з його картки на інший рахунок, адже картку одразу заблокували. Стикалися з проблемою й біженці, які виїхали закордон і там захотіли зняти гроші з карточки Приватбанку.

В установі відповідають, що є низка операцій, які автоматично попадають в число підозрілих. Тоді система блокує рахунок, щоб вберегти кошти від ймовірних аферистів. Лише власник картки виконавши певні інструкції, може розблокувати її.

Під підозрілі операції найчастіше потрапляє зняття, чи переказ одразу великої суми коштів, велика кількість транзакцій проведених протягом одного дня, невірне введення пін-коду та кількаразове його повторення тощо.