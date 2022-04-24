ПриватБанк блокирует зарплатные карты военных, которые находятся на передовой: семьи последних в отчаянии

Все военнослужащие, защищающие нашу страну, получают зарплату. Еще раньше Президент распорядился, чтобы это были суммы средств, достигающие 100 000 гривен в месяц. Но как оказалось, некоторые, получив зарплату, не могут ею пользоваться. Точнее, семья не может, ведь сам военный все еще рискует жизнью на фронте.





Об этой истории стало известно с сайта Минфина

На сайте Минфина пользователи разных банков часто рассказывают свои истории. Обычно это проблемы, возникающие в ходе сотрудничества с учреждениями. Один из таких комментариев принадлежит женщине военнослужащего, который еще с начала марта находится на передовой. Женщина рассказывает, что когда мужчина отправлялся на фронт, в военной части посоветовали открыть карту для получения зарплаты именно в ПриватБанке. Так и было сделано. Когда первые средства поступили на счет, снять их не удалось. При попытке переслать средства на карту жены, банк заблокировал счет. Решить все на месте не удалось. Военный теперь должен звонить в банк, доказывать, что это действительно он хотел провести операцию, что ему об этом известно, и так далее.



Жена в отчаянии, ведь муж находится в зоне активных боевых действий. С ним нет нормальной связи и у него тем более нет возможности общаться с многочисленными работниками контакт-центра. Деньги в семье уже заканчиваются, а теми, которые есть на карте военного, пользоваться нельзя. Когда счет разблокируют – неизвестно.

В банке ответ стандартный

В банке ответили, что есть ряд операций, которые могут автоматически попадать на проверку, ведь кажутся подозрительными. Это мол, делается для этого, чтобы защитить средства от мошенников. Чтобы разблокировать карту, нужно выполнить определенные инструкции и как только это будет сделано, счет снова станет активным.