Названы приложения, которые могут подслушивать украинцев даже с выключенным микрофоном

Смартфоны, часы, планшеты или ноутбуки – это неотъемлемый атрибут каждого современного человека. Но оказывается, они представляют угрозу нашей конфиденциальности. Недаром некоторые заклеивают камеру на ноутбуках, а другие никогда не загружают на телефон никаких лишних программ, требующих доступа к камере, галерее и т.д. Но если от игр еще можно отказаться, то что делать с программами, которые многим нужны для работы? А они, как оказалось, тоже не совсем безопасны.





Американцы исследовали более 200 программ и выявили в них риски

Речь о программах для видеоконференций. За время пандемии такие набрали большую популярность, ведь большинство офисных сотрудников работали дома. Все совещания, встречи, обучение в школе – все происходило онлайн. Львиная доля населения по-прежнему продолжает дистанционно работать или учиться. И как оказалось, все эти Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord и многие другие приложения могут прослушивать наши разговоры. Что подразумевается? Исследователь из США Кассем Фаваз принимал участие в видеоконференции. Его микрофон был выключен, но впоследствии он заметил, что красная лампочка там, где микрофон, все-таки горит. Оказывается микрофон продолжал работать, хотя Кассем его точно выключал. В ходе дальнейших исследований было обнаружено, что более 200 приложений продолжают “слушать” все, что вокруг нас происходит, даже если мы выключили свой микрофон.

Это большая проблема, считают эксперты

Это проблема, полагают исследователи. Ведь если камеру можно заклеить, то с микрофоном все сложнее. Более того, приложения собирают полученные данные и передают их на различные серверы. Команда ученых, занимавшихся этим исследованием, заявила, что есть два решения. Либо каждый раз пользователи должны отключать микрофон в настройках самого девайса, что очень долго и напряжно. Либо нужно собирать команду профессионалов, которые создадут специальную программу для надежного отключения микрофона, когда это нужно. Последний вариант требует времени.