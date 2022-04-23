Названо додатки, які можуть підслуховувати українців навіть з виключеним мікрофоном

Смартфони, годинники, планшети чи ноутбуки — це невід”ємний атрибут кожної сучасної людини. Та виявляється, вони несуть неабияку загрозу для нашої конфіденційності. Недаремно дехто заклеює камеру на ноутбуках, а інші ніколи не завантажують на телефон ніяких зайвих програм, які вимагають доступ до камери, галереї тощо. Та якщо від ігор ще можна відмовитися, то що робити з програмами, які багатьом потрібні для роботи? А вони, як виявилось теж не зовсім безпечні.





Американці дослідили понад 200 програм і виявили в них ризики

Мова про програми для відеоконференцій. За час пандемії такі набрали великої популярності, адже більшість офісних співробітників працювали вдома. Всі наради, зустрічі, навчання в школі — все відбувалося онлайн. Левова частка населення й надалі продовжує дистанційно працювати, чи навчатися. Та як виявилося, всі оці Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord і багато інших додатків можуть прослуховувати наші розмови. Що мається на увазі? Дослідник з США Кассем Фаваз брав участь у відеоконференції. Його мікрофон був виключеним, але згодом він помітив, що червона лампочка там де мікрофон, таки горить. Виявляється мікрофон продовжував працювати, хоча Кассем його точно вимикав. В ході подальших досліджень було виявлено, що понад 200 додатків продовжують “слухати” все що довкола нас відбувається, навіть якщо ми виключили свій мікрофон.

Це велика проблема, вважають експерти

Це проблема, вважають дослідники. Адже якщо камеру ще можна заклеїти, то з мікрофоном все складніше. Ба більше, додатки збирають отримані дані та передають їх на різноманітні сервери. Команда науковців, які займалися цим дослідженням, заявили, що є два рішення. Або щоразу користувачі мають відключати мікрофон у налаштуваннях самого девайса, що досить марудно. Або треба збирати команду професіоналів, які створять спеціальну програму для надійного відключення мікрофону тоді коли це потрібно. Останній варіант потребує часу.