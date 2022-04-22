Уже известно, какой будет цена газа после войны и в следующем отопительном сезоне

Официально отопительный сезон подходит к концу и традиционно в Украине с 1 мая меняются тарифы на коммунальные услуги. Газ становится дороже. Но в этом году все по-другому. Из-за войны многие украинцы стали просто неплатежеспособными. Люди не могут оплатить даже текущие тарифы, не говоря уже о более высоких. Правительство отреагировало на это и уже сообщило, что с мая тарифы останутся неизменными. Более того, эксперты говорят, что цена газа, в частности, не будет подниматься и после войны и даже на время всего следующего отопительного сезона.





Газ не будет дорожать, потому что на это есть ряд причин

Экономист Даниил Монин считает, что газ не может подорожать, ведь экономика сильно просела и в ближайшие несколько месяцев будет проседать еще больше. Люди банально не будут иметь возможности оплачивать коммуналку, даже по старым тарифам. Вводить новые и совсем нецелесообразно. Скорее всего, “Нафтогаз” будет продавать газ для населения за теми же 8000 гривен за тысячу кубометров. Для бюджетных потребителей газ обойдется примерно в 600 долларов за тысячу кубометров. Также сбалансирует ситуацию и тот факт, что многие предприятия и человеческие дома к сожалению разрушены. Но это значит, что стране нужно будет в разы меньше газа в 2022 году.

По подсчетам экспертов Украине придется докупить всего 3 миллиарда кубометров импортного газа, что с помощью партнеров не станет проблемой.

Сейчас коммуналку можно не оплачивать

Пока продолжается военное положение, украинцев не заставляют оплачивать коммуналку, штрафов не будет, но долг будет накапливаться. Списывать долги будут только тем, кто потерял свое жилье или оно слишком сильно повреждено из-за боевых действий.