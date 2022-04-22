Вже відомо, якою буде ціна газу після війни та в наступному опалювальному сезоні

Офіційно опалювальний сезон добігає до кінця і традиційно в Україні з 1 травня змінюються тарифи на комунальні послуги. Газ стає дорожчим. Та цього року все по-іншому. Через війну багато українців стали просто неплатоспроможними. Люди не можуть оплатити навіть поточні тарифи, не говорячи вже про вищі. Уряд відреагував на це і вже повідомив, що з травня тарифи залишаться незмінними. Ба більше, експерти говорять, що ціна газу, зокрема, не підніматиметься й після війни і навіть на час всього наступного опалювального сезону.





Газ не дорожчатиме, бо на це є ряд причин

Економіст Данило Монін вважає, що газ не може подорожчати, адже економіка сильно просіла і найближчих кілька місяців просідатиме ще більше. Люди банально не матимуть можливості оплачувати комуналку, навіть за старими тарифами. Вводити нові й зовсім недоцільно. Швидше за все “Нафтогаз” продаватиме газ для населення за тими ж 8000 гривень за тисячу кубометрів. Для бюджетних споживачів газ коштуватиме приблизно 600 доларів за тисячу кубометрів. Також, збалансує ситуацію й той факт, що багато підприємств та людських помешкань на жаль зруйновані. Але це означає, що країні потрібно буде в рази менше газу у 2022 році.

За підрахунками експертів, Україні доведеться докупити всього 3 мільярди кубометрів імпортного газу, що з допомогою партнерів не стане проблемою.

Зараз комуналку можна не оплачувати

Поки триває воєнний стан українців не змушують оплачувати комуналку, штрафів не буде, але борг накопичуватиметься. Списуватимуть борги лише тим, хто втратив своє житло або ж воно надто сильно пошкоджене через бойові дії.