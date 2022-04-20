Ученые выяснили от чего зависит пол будущего ребенка и можно ли контролировать этот процесс

Как часто в одной семье можно наблюдать нескольких мальчиков, а в другой, наоборот, только девочек. Иногда будущие родители вычитывают разные способы, как зачать, например, мальчика. Есть утверждение, что нужно придерживаться специального календаря.





Некоторые не пренебрегают и народными приметами, выбирая момент зачатия ориентируясь на день недели или время года. Ученые также много исследовали этот факт. Биологи из США считают, что за пол ребенка отвечают гены отца. Мама в этом процессе роли не играет.

Пол ребенка передается генами по отцовской линии

К такому выводу пришла биолог Корри Геллати, очень долго исследовавшая данную тему. В процессе своего исследования женщина изучила родословную почти 1000 американских и европейских семей. А это более полумиллиона человек, начиная с 1600 года рождения. В результате Корри обнаружила, что именно мужчины имеют хромосомы Х и Y, отвечающие за рождение девочки и мальчика соответственно. У женщин эти хромосомы тоже есть, но они слабые. Мужчины несут два типа генов: от папы и мамы. И вот в результате того, какие хромосомы соединятся и определяется пол ребенка. Варианты три:

ММ – если преобладает две мужские хромосомы, то родится мальчик. ЖЖ – две женские – девочка. МЖ – здесь с высокой вероятностью могут родиться оба пола. Неизвестно, какая хромосома все-таки возобладает.

Что касается того, могут ли молодые родители как-то контролировать этот процесс, и предсказать, кто у них родится — мнение ученых единодушно: не могут.

К слову, женские гены тоже не имеют значения, но в формировании внешнего вида ребенка и характера. Именно поэтому дети часто очень похожи именно на маму. Ее гены в этом случае оказались сильнее.