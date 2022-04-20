Ежегодно украинцы тратят миллиарды гривен на чай российского производства: названы бренды

И пока весь мир бойкотирует Россию, бренды уходят оттуда, импорт и экспорт товаров сводится к минимуму, украинцы сами того не зная, покупают российскую продукцию. Дело в том, что в Украине достаточно много дочерних компаний, принадлежащих россиянам. То есть, с первого взгляда кажется, что продукт украинского производства, но оказывается, что львиная доля дохода с продаж отправляется в страну агрессора. Среди таких товаров, многими любимые чаи. Сразу несколько популярных наименований, которые точно хотя бы раз пробовал каждый украинец, лучше вычеркнуть из своей продуктовой корзины.





Речь о почти десятке чаев

Многими любимый Greenfield, популярный среди украинцев Tess, а еще Принцесса Нури, Принцесса Гита, Принцесса Ява — все они принадлежат российской компании Орими, которая имеет в Украине дочернюю компанию “Орими Украина”. Предприятие основано в России в 1990 году Сергеем Касьяненко и Александром Евневичем. Их чайный бизнес быстро набрал обороты, и сейчас занимает треть всей чайной продукции в России и многих странах СНГ.



Следует заметить, что тот же Евневич имеет ордер от Путина “За заслуги перед Родиной”. А заслуги там действительно хорошие. Только за один год доход от украинской дочерней компании составляет более 1,5 миллиарда гривен. И все эти деньги отправляются в Россию.

Другая компания, тоже российская, но ее чаи в большом ассортименте представлены в Украине — называется Май. В нее входят такие чаи, как Curtis, Richard, Майский и Лисма. Корпорация принадлежит активному стороннику Путина, бывшему депутату Госдумы и фракции “Единая Россия” Игорю Лысенко. Его доход от продаж в Украине тоже составляет миллионы гривен в год.