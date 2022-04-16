Счастье не за горами: ближайшие дни станут судьбоносными для нескольких знаков Зодиака

Астрология очень интересная наука и очень полезная. Слушая астрологов и их прогнозы, можно избежать серьезных ошибок, или не упустить шанс существенно улучшить собственную жизнь. К примеру, следующие несколько дней Марс, находящийся в знаке Рака, переходит в знак Рыб. Для четырех знаков Зодиака это прогнозирует кардинальные изменения и что интересно — изменения судьбоносного характера.





Скорпион

В эти дни ваша скрытая сексуальность будет просто излучаться, и будет тянуть к вам противоположный пол, как магнит. Не пренебрегайте этим шансом, если вы давно мечтаете обрести вторую половинку и построить крепкие отношения. Начиная с 15 апреля и примерно до конца месяца такая возможность у вас будет. Более того, отношения, которые зародятся в этот период, имеют все шансы стать теми самыми – “единственными на всю жизнь”.

Водолей

А этот знак будет ловить удачу в материальном плане. Деньги будут сыпаться прямо с неба. Ваше финансовое положение может улучшиться в несколько раз. А вот что этому поспособствует, внезапное наследие, выигрыш в лотерею или перспективный проект — увидите уже совсем скоро.

Близнецы

Вы наконец-то нашли выход из ситуации, которая вас давно мучает. Вы знаете, что нужно делать, а это главное. Теперь вы начнете действовать, и результат ваших стараний не заставит себя ждать. Сейчас идеальное время для того, чтобы воплощать свои планы в реальность. Размер денежного вознаграждения, которое для вас очень важно, вас полностью удовлетворит.

Рак

Раки отчаянные семьянины, и как-то так повелось, что в семье они всегда менее реализованы, чем их партнер. Но не в этот раз. Следующие несколько недель вы станете ярым карьеристом, и будете стремглав бежать вверх по карьерной лестнице. Главное не останавливайтесь, и в конце этой гонки вы сможете сполна насладиться собственными достижениями.

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