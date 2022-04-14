Мужчины назвали пять трендовых вещей, которые по их мнению уродуют красоту женщины и ее фигуру

Женщины любят быть красивыми, стильно одеваться и привлекать внимание. Ну, по крайней мере большинство, так точно. Но иногда старания девушек не остаются оцененными. Более того, мужчинам сильно не нравится несколько вещей, которые женщины так любят носить. Сильный пол считает, что эти вещи уродуют женщину и ее фигуру. То, что «лишнее» в гардеробе? Рассказываем.





Спортивные штаны

Джогеры сейчас на пике популярности, но оказывается мужчинам они очень не нравятся. Все эти супер-модные луки, не оцениваемые мужской стороной. Особенно их раздражают штаны оверсайз и те, что имеют много ярких надписей или принтов.

Кюлоты

Эти брюки также считаются последним писком моды уже несколько сезонов подряд. Укороченные, широкие и с высокой посадкой. Девушки любят носить их, как на работу, так и на обычной прогулке. Мужчины считают, что такие брюки уродуют красивую женскую фигуру. Мол ноги в этих штанах, выглядят как тоненькие карандаши.

Сеточка

Колготы или чулки в сеточку, или кофточки или майки. Да что угодно, сеточка не нравится мужчинам. Это по их мнению вульгарно, и ни один скромный образ не способен перебить эту пошлость.

Балетки

К сожалению, эта удобная и красивая обувь тоже мужчинам не нравится. По их мнению, балетки укорачивают ноги, делают фигуру менее стройной и элегантной. Им безразлично, что на каблуках не всегда удобно. Женщина должна быть изящной, а балетки этому не способствуют.

Гольфы и водолазки

Еще один элемент гардероба, который в последние годы можно увидеть везде. Водолазки сейчас в моде, гольфы в рубчик, или из ангоры тоже в тренде. Но по мнению мужчин, все это старит девушек. Мол то, что имеет высокий воротник “под шею” подходит только бабушкам.

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