Чоловіки назвали п’ять трендових речей, які на їхню думку спотворюють красу жінки та її фігуру

Жінки обожнюють бути красивими, стильно одягатися та привертати до себе увагу. Ну принаймні більшість, так точно. Але виявляється інколи старання дівчат не залишаються оціненими. Ба більше, чоловікам сильно не подобається кілька речей, які жінки так люблять носити. Сильна стать вважає, що ці речі спотворюють жінку та її фігуру. То, що є “зайвим” в гардеробі? Розповідаємо.





Спортивні штани

Джогери зараз на піку популярності, але виявляється чоловікам вони дуже не подобаються. Всі оці супер-модні луки, не оцінює чоловіча сторона. Особливо їх дратують штани оверсайз і такі, що мають багато яскравих надписів або принтів.

Кюлоти

Ці штани також вважаються останнім писком моди вже кілька сезонів поспіль. Вкорочені, широкі та з високою посадкою. Дівчата люблять носити їх, як на роботу, так і на звичайній прогулянці. Чоловіки вважають, що такі штани спотворюють гарну жіночу фігуру. Мовляв ноги в цих штанах, виглядають як тоненькі олівці.

Сіточка

Колготи чи панчохи в сіточку, або кофтини чи майки. Та будь-що в сіточку не подобається чоловікам. Це на їх думку вульгарно, і жоден скромний образ не здатен перебити цю вульгарність.

Балетки

На жаль, це зручне та доволі красиве взуття теж чоловікам не подобається. На їх думку, балетки вкорочують ноги, роблять фігуру менш стрункою та елегантною. Їм байдуже, що на каблуках не завжди зручно. Жінка має бути витонченою, а балетки цьому не сприяють.

Гольфи та водолазки

Ще один елемент гардеробу, який останніми роками можна побачити скрізь. Водолазки зараз в моді, гольфи в рубчик, чи з ангори теж в тренді. Але на думку чоловіків, все це старить дівчат. Мовляв те що має високий комір “під шию” підходить лише бабусям.

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