Клиенты Монобанка пожаловались на фейковые кредитные каникулы

С началом войны некоторые украинские банки ввели кредитные каникулы. Среди них был и Монобанк, который имеет довольно хорошую репутацию среди украинцев и является одним из лидеров по количеству клиентов. В Монобанке сообщили, что кредитные каникулы введены на месяц (март). Потом, мол, будут наблюдать за ситуацией и решать, как действовать дальше. Но 1 апреля клиенты массово начали жаловаться, что проценты за кредит продолжают списывать. Следовательно, многим сняло минимальный месячный платеж, то есть никаких каникул, как таковых не было. О скандале с банком написала одна из его клиенток. Женщина сейчас отказывается возвращать кредит.





Женщина просит вернуть ей списанные проценты, а она полностью выплатит долг

Украинка пишет, что банк не предупредил об отмене кредитных каникул и 1 апреля списал с ее счета кругленькую сумму средств. Она в тот же день написала в службу поддержки и звонила по телефону на горячую линию, чтобы списанные проценты ей вернули. Женщина в обмен обещала сразу же полностью закрыть долг. Правда, ответ был получен на 9 день после обращения. В Моно ответили, что рассмотрят возможный возврат процентов только после завершения военного положения. Мол сейчас они действуют согласно постановлению Национального банка.

Монобанк снизил кредитную ставку и отменил штрафы за просрочку выплат

В банке напомнили, что минимальный платеж за использование кредитных средств они не отменили. Если на счете есть нужна сумма средств, то она будет списана. Если же нет средств и пользователь не пополнит карточку, то штрафа или пени за это не будет. Кроме этого с 1 апреля была снижена процентная ставка по всем кредитам до 1,6%.

Также в банке просят клиентов вносить хоть какие-то средства на счета, чтобы система могла полноценно работать.

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