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Денежные переводы украинцев будут проверять по новому

11.04.2022
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LIANYUNGANG, CHINA - AUGUST 10: (CHINA OUT) A staff member counts money at a branch of the Bank of China on August 10, 2011 in Lianyungang, Jiangsu Province of China. According to the China Foreign Exchange Trading System, the Chinese currency, Renminbi (RMB), Wednesday rose 168 basis points to a record high of 6.4167 against the U.S. dollar. (Photo by ChinaFotoPress/Getty Images)

Теперь украинцы обязаны предоставить документы, которые подтверждают происхождение денег, если на счет поступает более 400 тысяч гривен. Иначе финансовое учреждение может ограничить операцию и заморозить средства.


Национальный банк Украины определил порядок зачисления крупных денежных сумм на счет физических лиц. Если сумма превышает 400 тысяч гривен в обязательном порядке понадобится предоставить документ об источнике происхождения. Об этом украинцев предупредили в НБУ.

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Если гражданин Украины не предоставит такой документ по требованию банка, то операцию ограничат. Деньги в таком случае могут быть направлены исключительно в поддержку Вооруженных сил Украины, благотворительный счет Министерства социальной политики или покупку военных облигаций.

На счет остального, то действуют такие же меры финансового мониторинга, как и до начала войны рф против Украины.

Решение о предоставлении справки в случае денежной операции на сумму свыше 400 тысяч Национальный банк Украины утвердил ранее, а уже с 8 апреля оно вступило в силу и будет действовать до конца периода военного положения.

Стоит напомнить, что с 4 апреля Национальный банк Украины немного ослабил и уточнил ограничения относительно сделок с иностранной валютой. Теперь физические лица (волонтеры) получили право переводить валюту за границу для покупки определенного перечня товаров в рамках 400 тысяч гривен в эквиваленте на месяц. Это нацелено в первую очередь на упрощение покупки нужной экипировки для Вооруженных сил Украины.

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11.04.2022
1 хвилина на прочитання
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