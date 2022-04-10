Денежные переводы украинцев будут проверять по новому

Теперь украинцы обязаны предоставить документы, которые подтверждают происхождение денег, если на счет поступает более 400 тысяч гривен. Иначе финансовое учреждение может ограничить операцию и заморозить средства.





Национальный банк Украины определил порядок зачисления крупных денежных сумм на счет физических лиц. Если сумма превышает 400 тысяч гривен в обязательном порядке понадобится предоставить документ об источнике происхождения. Об этом украинцев предупредили в НБУ.

Если гражданин Украины не предоставит такой документ по требованию банка, то операцию ограничат. Деньги в таком случае могут быть направлены исключительно в поддержку Вооруженных сил Украины, благотворительный счет Министерства социальной политики или покупку военных облигаций.

На счет остального, то действуют такие же меры финансового мониторинга, как и до начала войны рф против Украины.

Решение о предоставлении справки в случае денежной операции на сумму свыше 400 тысяч Национальный банк Украины утвердил ранее, а уже с 8 апреля оно вступило в силу и будет действовать до конца периода военного положения.

Стоит напомнить, что с 4 апреля Национальный банк Украины немного ослабил и уточнил ограничения относительно сделок с иностранной валютой. Теперь физические лица (волонтеры) получили право переводить валюту за границу для покупки определенного перечня товаров в рамках 400 тысяч гривен в эквиваленте на месяц. Это нацелено в первую очередь на упрощение покупки нужной экипировки для Вооруженных сил Украины.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿