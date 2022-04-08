Названо знаки Зодіаку під котрими народжуються чоловіки з низьким інтелектом та небажанням його розвивати

Чоловіки бувають різні, одні підкорюють своєю красою та харизмою, інші добиваються всього фізичною працею, треті виключно високим інтелектом. Те наскільки чоловік інтелектуал нерідко залежить від знаку Зодіаку під котрим він народився. Принаймні в цьому впевнені експерти в астрології. Є чотири знаки, яким абсолютно не притаманний гострий розум. Їм рекомендують шукати роботу, де потрібно працювати руками, а не головою.





Рак

Раки частенько літають в своїх думках. За ними дуже часто доводиться щось переробляти. Додає проблем ще й неабияка лінь Раків, та нелюбов вчити щось нове. Зате монотонну рутинну роботу, яку вони добре вивчили, робитимуть на відмінно. Раки вміють та люблять відкладати банальну побутову роботу, як, наприклад, прикрутити поличку в ванній, на тиждень, місяць і навіть більше.

Лев

Дивно, але Леви це не сильні інтелектуали. Вони можуть говорити про всілякі дурниці, бути в центрі уваги, але варто лише підняти якусь серйозну тему, як Лев просто здується. Ні, він звісно ж не признає, що йому не вистачає компетентності, просто вміло переведе розмову в інше русло. Та ще й зробить так, що дурненькими почуватиметеся ви.

Козоріг

Козороги часто мовчать. Це мовчання для багатьох видається багатозначним. Мовляв, цей чоловік щось знає….Насправді все просто. Козороги мовчать, бо сказати нічого. В них вузький світогляд, нерідко малий запас слів, вони не люблять поринати у вивчення якоїсь теми, тому рідко підтримують серйозні діалоги. Зате Козороги дуже гарно вміють переконувати когось у своїй правоті, навіть якщо не дуже тямлять про що говорять.

Риби

Риби дуже інфантильні, вони не люблять приймати важливих рішень і зрештою не вміють цього робити. Вони рідко знають, як правильно і не хочуть розбиратися в багатьох питаннях. Жінкам доведеться бути мамами для таких чоловіків, та підказувати їм завжди, що і як робити.

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