Стало відомо, чи прослуховують окупанти телефонні розмови українців

Від початку війни в мережі шириться чимало фейків. Їх породжує Росія, щоб дезінформувати українців, залякати нас та змусити чинити дії, які були б окупантам на руку. Зокрема, пішли чутки, що загарбники прослуховують наші телефонні розмови. Що за ними згодом, вони можуть визначити наше місцезнаходження і навіть випустити в це місце ракети. У Держспецзв’язку розповіли, чи дійсно росіяни мають такі можливості.





Прослуховувати телефони українців росіяни не можуть

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь пояснив, що все це фейки. Окупанти залякують українців подібними повідомленнями, щоб вони мовчали про пересування ворожої техніки, та не здавали їхні позиції.

Ворог банально немає таких технічних можливостей. Аналогічно й з визначенням вашого місцезнаходження за геоданими ввімкненими на телефоні. Це теж звичайний фейк. Росіяни роблять все для того, аби змусити українців мовчати, по менше розповідати правду про їхні злодіяння. Варто лише згадати той фейк, за яким всі начебто мали виключати телефони на ніч. Мовляв загарбники телефонуватимуть людям, і хто підніме трубку одразу ж видасть власне місцезнаходження, а відтак наражатиме себе на ризик ракетного удару. Це звісно ж була неправда.

Водночас наші служби мають такі потужності, тому частенько перехоплюють розмови російських солдатів з рідними та один з одним. Раніше планувалось обмеження дзвінків з України до Росії, але потім цю ідею відхилили. Адже це дає змогу перехоплювати розмови орків та демонструвати світу їхню справжню сутність.

Зберігайте спокій та п ам’ятайте про інформаційну війну

Українців закликають вірити лише офіційним джерелам і тим повідомленням, які публікують Міністерства, й державні відомства. Все інша не варто приймати близько до серця, адже мінімум 50% повідомлень, яка є зараз в Інтернеті, або перекручені, або неправдиві.

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