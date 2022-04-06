Названо знаки Зодіаку серед жінок, на яких чоловіки витрачають найбільше грошей

Ну хто ж з представниць слабкої статі не хотів би отримати на день народження 101 троянду, та автомобіль на додачу? Але є жінки, які цього просто хочуть, а є й ті, які відверто вимагають. Астрологи впевнені, сила любові жінки до матеріальних благ залежить від знаку Зодіаку під котрим вона народилася. Є п’ять знаків, які завжди обходяться чоловікам дуже дорого.





Лев

Економити з такою жінкою, чи тим паче на ній, чоловіку точно не вдасться. Партнер змушений буде повністю відповідати всім очікуванням Левиці. Ба більше, покинути її чоловік не зможе, адже жінки Леви знають, як закохати в себе до нестями. Хочеш мати біля себе шикарну жінку — не лінуйся багато працювати та забезпечувати її сповна.

Козоріг

Жінки Козороги не люблять дивитися на цінники. Є просто річ, яка їм сподобалася, а скільки вона коштує їх це не цікавить. Що ж, для коханої жінки доведеться постаратися. Інакше вона в кращому випадку купить собі це сама. А в гіршому — далі по житті рухатиметься вже без вас.

Овен

Овни не дуже зациклені на матеріальних речах. Але їх сильно приваблюють емоції. Вони хочуть часто подорожувати, відвідувати різноманітні концерти, виставки та цікаві події. Все це звісно ж коштує не дешево. Якщо вам подібне не до вподоби, з жінками-Овнами вам не вийде побудувати щасливе життя.

Скорпіон

Жінки Скорпіони мають відмінний смак, а ще ненавидять ніяких підробок та бутафорії. Якщо сумка, то шкіряна та від відомого бренду. Якщо меблі, то відмінної якості та за останнім писком моди. Якщо відпочинок, то закордоном і в 5-ти зірковому готелі. Компромісів бути не може.

Ваги

Суперечливий знак, адже вони можуть певний період абсолютно нічого не купувати і ретельно економити. А потім в один момент витрачають абсолютно все. Так і в стосунках. То не вимагатимуть нічого, та захочуть зірку з неба. Живучи з Вагами, чоловікам точно треба мати фінансову подушку, на випадок періоду “купи, купи, купи”.

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