Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в жизни тотально не везет

Есть такие люди, которых смело можно назвать неудачниками. Им никогда не везет не только в глобальных вещах, но и в банальных мелочах. Опоздали на 5 мин на поезд, попали под дождь со свежей укладкой, разлили кофе на новую блузку и так далее. Астрологи уверяют, что такое глобальное невезение сопровождает трех знаков Зодиака. Так расположились планеты и с этим трудно что-либо сделать.





Весы

Этот знак с детства привык к тотальному невезению. Если не выучили уроки, то учитель обязательно вызовет к доске. Если приходится поступать в университет, то только сами по себе. Так же и по карьерной лестнице, пробиться наверх никто не поможет. Как только появятся лишние деньги, сразу же появляются непредсказуемые проблемы. Если уехали на море, то большую часть отпуска будет плохая погода или чего хуже вцепится какая-то болячка.

Рак

Раки возможно и не тотальные неудачники, но они сами так искренне думают. Они не верят, что удача вообще существует. И тем более она может постигнуть их. Если им в чем-то и повезет, то это Раков не радует, а пугает. Они уверены, что за это придется заплатить высокую цену, ведь ничего не дается просто так… Ракам никогда не подворачиваются легкие деньги или халявные предложения.

Козорог

Козорогам не везет в силу собственного характера. Они достаточно трудолюбивы, но к сожалению годами могут не получать повышения из-за того, что они не наглые и не умеют постоять за себя, там, где это было бы уместно. Они часто терпят тиранических партнеров, потому что боятся остаться одинокими и никому не нужными. Если бы у Козорогов было больше уверенности в себе и решительности, то они были бы довольно везучими.

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