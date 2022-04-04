Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у житті тотально не щастить

Є такі люди, яких сміливо можна назвати невдахами. Їм ніколи не щастить не лише в глобальних речах, а й в банальних дрібницях. Спізнилися на 5 хв на поїзд, потрапили під дощ з свіжою укладкою, розлили каву на нову блузку і так далі. Астрологи запевняють, таке глобальне невезіння супроводжує трьох знаків Зодіаку. Так розташувалися планети і з цим важко щось вдіяти.





Терези

Цей знак змалку звик до тотального невезіння. Якщо не вивчили уроки, то вчитель обов’язково викличе до дошки. Якщо доводиться вступати в університет, то лише власними силами. Так само й по кар’єрній драбині, “пробитися наверх” ніхто не допоможе. Як тільки з’являться “зайві” гроші, одразу ж з’являються непередбачувані проблеми. Якщо поїхали на море, то більшу частину відпустки буде погана погода, або чого гірше вчепиться якась болячка.

Рак

Раки можливо й не є тотальними невдахами, але вони самі так щиро думають. Вони не вірять, що удача взагалі існує. І що тим паче, вона може спіткати їх. Якщо їм в чомусь і пощастить, то Раків це не тішить, а лякає. Вони впевнені, що за це доведеться заплатити високу ціну, адже нічого не дається просто так…Ракам ніколи не підвертаються легкі гроші, чи халявні пропозиції.

Козоріг

Козороги не везучі в силу власного характеру. Вони досить працелюбні, але на жаль роками можуть не отримувати підвищення через те, що не наглі і не вміють постояти за себе, там де це було б доречно. Вони часто терплять тиранічних партнерів, бо бояться залишитися одинокими та нікому не потрібними. Якби Козороги мали більше впевненості в собі та рішучості, то були б доволі везучими.

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