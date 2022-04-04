Психологи назвали фрази, які видають справжній вік жінки, навіть якщо вона його ретельно приховує

Сучасні жінки можуть виглядати молодо досить тривалий період часу. Завдяки уколам краси та вдалому макіяжу, можна навіть в 50 років виглядати, як в 25. Проте не лише зморшки вказують на те, що юність далеко позаду. Видати себе можна й іншими речами. Тим жінкам, які відчайдушно приховують скільки їм років, психологи рекомендують слідкувати за власними висловлюваннями. Є ряд фраз, які красномовно свідчать, що вам точно не 20, не 30 і не 40 років.





“Виходити заміж треба в 20”

Так точно не скаже сучасна молода жінка, адже в 20 тепер дуже рідко дівчата хочуть створювати сім’ю. Тепер нормально виходити заміж і в 30, і в 40 і ніхто за це не назве жінку “старою дівою”, як це було популярним за часів Радянського Союзу. А якщо ви таке говорите, то ймовірно вам точно за 50, як би ви це ретельно не приховували.

“А от раніше…”

Ностальгія за минулим, порівняння, що колись було краще, чи легше. Що колись було більше моралі та етики, або ж всі були скромнішими…Подібне полюбляють говорити люди, які знову ж народилися і росли в СРСР.

“Це лише початок…”

Так часто говорять жінки, які мають вже великий досвід, тому вони не живуть ілюзіями стосовно тих, чи інших проблем і не випромінюють безпідставного оптимізму. Скептицизм та песимізм, це до речі ще одні відмінні риси людей старшого віку.

“Я тобі не дівчинка”

Жінка, яка так говорить чоловіку, не може змиритися з якимись його діями, на які можливо б і закрила очі більш юна особа. Це з одного боку добре, а з іншого ви моментально дасте зрозуміти, що вам дійсно вже давно не 20.

“ Я ще гарно виглядаю, а он моя однокласниця…”

Якщо жінка справді вважає себе молодою, то вона не акцентуватиме на цьому увагу. Подібне говорять жінки старшого віку, а ще вони часто розглядають себе в дзеркало і переконують себе та інших, що мають доволі молодий вигляд порівняно з їхніми подругами-ровесницями.

А взагалі, жінка може бути прекрасна у будь-якому віці, головне не боятися старості та продовжувати себе любити.

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