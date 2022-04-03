Астрологи назвали два знаки Зодіаку серед чоловіків, з якими майже ніхто не хоче будувати сім’ю

Кожна жінка хоче бачити біля себе надійного, розумного та сильного чоловіка. Такого, за яким вона буде, як за кам’яною стіною. І чим жінка доросліша, тим ретельніше вона обиратиме собі партнера. Астрологи запевняють, згідно з їхньою статистикою, жінки найчастіше оминають двох знаків Зодіаку. Що цікаво, не хочуть з ними будувати сім’ю навіть ті, хто вже у цілком зрілому віці. Це пов’язано з неприємними рисами характеру, якими наділені ці знаки. Зжитися з ними може не кожна.





Водолій

Водолії дуже творчі, вони живуть у своєму власному світі, та дуже гарно приваблюють молоденьких дівчаток, які ще не задумуються про сім’ю. Що стосується жінок, які шукають серйозні стосунки, то тут Водолії терплять фіаско. Максимум з ким може побудувати сім’ю Водолій, це з жінкою Близнюком, або Стрільцем. Їм теж подобається свобода, та вільні стосунки. Але чи вийде з цього союзу щось довготривале, ніхто не знає.

Риби

Це дуже інфантильні чоловіки, які в 90% абсолютно не здатні приймати серйозні рішення. Жінка, яка хоче бути завжди “мамочкою”, або ж мати в домі дорослу дитину, може розглядати Риб, в якості партнерів. Тим хто хоче розслабитися біля свого чоловіка, та довірити йому керувати сімейними справами, з Рибами не по дорозі. Риби надто м’які, надто мрійливі та не зовсім зорієнтовані на кар’єру. Це частіше творчі люди, а відтак їм буває важко самостійно прогодувати сім’ю. А ще, Риби часто впадають в депресивний настрій. Словом, жінкам, які закохаються в цей знак, варто бути готовими до подібних сценаріїв, інакше сім’я швиденько розпадеться.

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