Психологи назвали п’ять рис характеру сучасних жінок, через які їх часто кидають чоловіки

Сучасні жінки доволі успішні, впевнені в собі, стильні і доглянуті. Здавалося б, чого чоловікам ще хотіти. Довкола стільки красунь, які до всього ще й розумні, вміють заробляти та можуть забезпечити не лише себе, а й усю сім’ю, якщо в цьому буде потреба. Та виявляється, чоловіки не надто задоволені сучасними жінками. А саме деякими рисами їхнього характеру, з якими сильна стать просто не може змиритися.





Завищена самооцінка

Сучасні жінки часто бувають зарозумілими. Чоловіки люблять слабших за себе, їм не подобається відчуття того, що від них постійно чекають більшого. Чоловіки не хочуть тягнутися до жінки, змагатися з нею. Вони апріорі хочуть бути кращими, а так не з всіма красунями вдається.

Самостійність

Якщо вона і заробляє гарно, і автомобіль водить, і при потребі прикрутить поличку у ванній, то чоловік з часом почне відчувати себе непотрібним. Надто самостійних не люблять, тому якщо хочете догодити коханому, вдайте, що чогось не вмієте. І вам легше, і йому приємно.

Надмірна невпевненість

Тут, як то кажуть з крайнощів в крайнощі. Є жінки, які надто самовпевнені і це погано, а є ті, що навпаки, абсолютно себе не цінують. Вони не впевнені, що достойні такого партнера, постійно хочуть йому догодити, повністю забувають при цьому про себе. З такими чоловікам швидко стає нудно, а ще може з’явитися зневажливе відношення.

Вульгарність і штучність

Надмірний макіяж, надто великі губи, відвертий одяг, нарощені вії, волосся, нігті — більшості чоловіків цього не схвалюють. Звісно є й такі, кому подібне подобається. Тут краще орієнтуватися на власного партнера і його смаки.

Порівняння з колишніми

Ну і закриває даний рейтинг така погана звичка, як любов до порівнянь. Є дами, які при любій сварці потикають своєму коханому тим, що колишній так не робив. Чи, наприклад, більше заробляв, або краще відносився до неї. Але чомусь він колишній….Тож дивіться, щоб і теперішній ним не став, якщо ви не зупинитесь.

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