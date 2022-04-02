Стало відомо, на скільки подешевшають популярні серед українців авто після введення безкоштовного розмитнення

Закон про безкоштовне ромитнення автівок з Америки та Європи значно знизить їх вартість для українців. Згідно з документом на період воєнного стану для громадян повністю скасовується акциз, ПДВ та мито на ввезення транспортних засобів. Тож деякі вживані іномарки фактично можна буде придбати на 20-30% дешевше у порівнянні із довоєнною ціною.





Експерти сформували свого роду підбірку авто, які українці найчастіше приганяли з-за кордону у 2021 році, та підрахували як зміниться їхня ціна за умови «нульового розмитнення». На деяких моделях американських та європейських авто можна буде зекономити навіть до $4000.

Найбільше ціна впаде на відносно нові автомобілі 2014-2018 років випуску. Такі транспортні засоби зазвичай прибувають в Україну із США. Їх вартість після впровадження нових правил зменшиться на суму від $2100 до $3900. Наприклад Ford Focus, за який ще минулого року довелося б віддати принаймні $9600, вже в поточному місяці можна буде придбати за $7500. А ціна Volkswagen Jetta знизиться з $11100 до $8700. В той же час Renault Megane та Skoda Octavia навпаки подовожчають на $2400 і $1900 відповідно.

Сегмент автомобілів, випущених у 2009-2013 роках, здешевшає на суму від $1200 до $2200. Наприклад Volkswagen Golf можна буде купити за $7300, замість $8500. За Hyundai Sonata заплатити доведеться не $9500, а лише $7700. При цьому Skoda Octavia та Opel Astra здорожчають на кілька сотень доларів.

Найменше зміниться ціна на стареньких «європейців» та «американців» з 2000 до 2008 років випуску. Безкоштовне розмитнення зменшить їх вартість в середньому на $1100, максимум на $1800. Хоча бюджетний Volkswagen Golf обійдеться й на всі $2600 дешевше, ніж минулого року.

Нагадаємо, що закон про скасування плати за розмитнення повинні були впровадити 1 квітня. Та наразі він все ще очікує на підпис президента Володимира Зеленського.

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