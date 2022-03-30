Хто такі брокери даних, та кому вони продають інформацію про вас

Брокери даних – явище цілком реальне. Вони заробляють гроші на продажі інформації про користувачів інтернету. Чим саме вони торгують та кому продають свій товар?





Брокер даних – це зазвичай компанія, яка збирає та продає персональні дані користувачів інтернету маркетологам, щоб вони могли краще просувати свої продукти.

Як правило, компаніям невигідно мати власні відділи, які збирають дані та досліджують переваги населення з урахуванням конкретних потреб рекламної кампанії. Тим більше, що у брокера даних вже є вся інформація – її просто потрібно відсортувати так, як хоче замовник.

Брокери даних збирають інформацію декількома способами:

Збір публічних записів — державні органи збирають багато даних про кожного з нас, і деякі є загальнодоступними. Таким чином, брокери збирають інформацію про перепис населення, судові протоколи та ін.

Парсинг соціальних мереж – щодня користувач інтернету генерує близько 1,7 Мбайт даних про себе. Багато хто з них розміщений у соціальних мережах і при цьому відкритий, тому що всім хочеться лайків та перепостів.

Дані клієнтів можуть «зливати» як сам інтернет-магазин, так і провайдер і навіть банк.

Також у брокера можна запросити дані з урахуванням певних фільтрів. Наприклад, для реклами в соцмережі умовних курсів крою та шиття компанії потрібно знати, які ще захоплення є у людей, які вже цікавляться крою та шиттям. Якщо виявиться помітна кореляція між захопленням кроєм та безкоштовними іграми на Android , то компанія зможе запустити більше реклами своїх курсів в іграх.

Що може зробити звичайний мережевий користувач? Розголошуйте менше інформації про себе в інтернеті, постарайтеся не залишати цифровий слід та закривайте особисті акаунти у соціальних мережах.

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