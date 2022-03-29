Деякий час українці зможуть безкоштовно розмитнювати автомобілі та ряд інших товарів

При ввезені в Україну автомобіля купленого закордоном, українцям доводилося платити ще кілька тисяч доларів різноманітних митних платежів та зборів. Наразі, з 1-го квітня і до кінця воєнного стану всі ці платежі будуть скасовані. Такий законопроєкт №7190 “Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану” було прийнято у Верховній Раді і вже затверджено.





Від податкових платежів звільнюються платники податків першої-третьої груп

Парламент повідомив про це на своєму офіційному сайті. Верховна Рада прийняла закон яким скасувала всі мита та податкові збори на ряд імпортних товарів для фізичних осіб підприємців першої-третьої податкових груп, які сплачують податок в розмірі 2% від обігу.

Вже з 1-го квітня всі, хто сплачує єдиний податок 1, 2 і 3 груп звільнюються від платного розмитнення транспортних засобів. Виключення лише автомобілі ввезені з території країни-агресора.

Безкоштовно можна ввозити легкові автомобілі, вантажні, мотоцикли, кузови автомобілів, причіпи та напівпричіпи, автомобілі на 10+ пасажирських місць. Скасовується ввізне мито та акциз.

В сервісних центрах МВС знову можна поставити автомобіль на облік

Під час війни чимало організацій заморозили частину послуг. Зокрема, не можна було здійснювати ніяких операцій в сервісних центрах МВС. Але в деяких регіонах, де відносно тихо, послуги поступово починають бути доступними для громадян. Відтак, вже можна поставити новий автомобіль на облік. Операцій з виготовлення водійських посвідчень, або заміною тих у яких минув термін придатності, поки що не проводять.

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