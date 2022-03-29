Жінкам, які народилися під цими знаками Зодіаку, часто зраджують чоловіки

Часто жінки жаліються, що мовляв їм трапляються лише недостойні партнери, які постійно їх зраджують. Насправді, психологи впевнені, що дуже часто саме від жінки залежить чи зрадить її чоловік, чи ні. Є мовляв дами, які можуть відверто підштовхнути партнера на такий крок, а особливо, якщо пара вже давно разом і вогник трохи згас. А от астрологи запевняють, що це ще й залежить від знаку Зодіаку під котрим народилася жінка. Мовляв є кілька знаків, яким в силу їх характеру, зраджують найчастіше.





Тельці

Жінки-Тельці це спокійні, вірні та доволі сімейні особистості. Але є в їх характері кілька рис, які не подобаються чоловікам. Такі жінки дуже вольові та все хочуть вирішувати самостійно. Вони всіма командують, і не хочуть чути жодних заперечень. Якщо вдома щось не по їхньому, то буде повноцінний терор. Чоловіки рано, чи пізно здаються і відправляються на пошуки слабшої від себе, тендітної та ніжнішої. Тому що жінка Телець, це точно не про слабкість. Словом, їм зраджують частіше ніж іншим.

Діви

Це зазвичай досить красиві жінки, які дуже впевнені в собі. Це чудово, але з часом їхня самовпевненість засліплює їм очі. Діви з роками перестають наряджатися для коханих, робити макіяж, чи просто старатися якось сподобатися партнеру. Вони думають, що їх і так можна кохати до без тями. Саме в цей момент чоловік може завести інтрижку на стороні.

Стрілець

Стрільці дуже часто закохуються так, що втрачають зв’язок з реальністю і стають надто ревнивими та підозрілими. Навіть там де немає причин для ревності, Стрільці можуть щось підозрювати. З часом це втомлює партнерів, і в них дійсно з’являються романи на стороні.

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