Какие российские компании продолжают работать в Украине, зарабатывая здесь миллионы

Украина и Россия достаточно тесно связаны между собой. За последние несколько десятилетий в Украине сформировалось минимум 17 000 компаний, где хотя бы один совладелец гражданин России или Белоруссии. Есть и предприятия, полностью принадлежащие россиянам. Сейчас когда в стране идет война, этот вопрос постепенно начинают решать. Некоторые компании с полностью российским руководством будут конфисковывать. Другие могут продолжить работать при условии, что будут платить дополнительные налоги. Ну и конечно, если украинцы не начнут бойкотировать их продукт. Сейчас таких компаний и брендов немало. Среди них и довольно именитые.





“БНК-Украина”

Принадлежит “Белорусской нефтяной компании” и обслуживает многие украинские мелкие АЗС. Их годовая выручка в Украине составляет более 30-ти миллиардов гривен.

“Вента.ЛТД”

Один из самых крупных дистрибьюторов медицинских препаратов в Украине. Входит в тройку лидеров в нашем государстве. Среди соучредителей российская компания “Катрен”.

“Белферт Украина”

Компания принадлежит белорусам и занимается нефтепродуктами.

“Брокард-Украина”

Известная сеть косметики и парфюмерии. Их магазины есть в каждом большом городе. Компания зарегистрирована в оффшорах, но ее владелица жительница Москвы Татьяна Володина.

“Ниссан Мотор Украина”

Среди собственников есть граждане России.

“Ермак Голд”

Производитель полуфабрикатов, среди которых известные “Сибирские пельмени”, “Домашние” и “Богатырские”. Среди совладельцев несколько россиян.

“Орми Украина”

Это всем известные чаи “Жокей”, “Принцесса Гита”, “Тесс” и другие марки. Компания принадлежит гражданке Белоруссии Татьяне Вахляевой.

И это еще далеко не весь список. Мы назвали компании, зарабатывающие в Украине миллиарды и миллионы гривен. Также среди российских компаний всем известный “Спортмастер”, бренд “Агуша”, и многие другие бренды. Уверены, впоследствии у украинцев будет полный перечень российских и белорусских предприятий.

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